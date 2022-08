Zum vierten Mal: Limp-Bizkit-Star Fred Durst hat geheiratet

Fred Durst hatte bislang kein großes Glück in der Liebe! Der US-amerikanische Musiker, der gemeinsam mit seiner Band Limp Bizkit immer wieder riesengroße Erfolge feiert, war in der Vergangenheit bereits dreimal verheiratet. Seine letzte Ehe mit der ukrainischen Visagistin Kseniya Beryazina ging vor einigen Jahren in die Brüche: Die beiden haben sich 2019 nach rund sieben Jahren scheiden lassen. Jetzt wagt der "Behind Blue Eyes"-Interpret einen neuen Versuch: Fred ist erneut vor den Traualtar getreten!

TMZ berichtet jetzt von der vierten Trauung des Musikers: Laut ihrer Heiratsurkunde haben sich Fred und seine Liebste Arles in Los Angeles das Jawort geben. Wann genau sich die beiden die ewige Liebe geschworen haben, geht aber nicht aus den offiziellen Unterlagen hervor. Zudem hat Arles ihre Instagram-Beschreibung nach der Zeremonie geändert. "Mrs. D", lautet es jetzt auf dem Social-Media-Profil der Beauty.

Im Mai 2022 hatte Fred seiner Arles noch eine süße Liebeserklärung auf der Bühne gemacht! Während eines Konzerts seiner Band Limp Bizkit in Pennsylvania holte er seine Liebste ins Scheinwerferlicht, um gemeinsam mit ihr zu Michael Georges Hit "Careless Whisper" zu tanzen.

MEGA Fred Durst im September 2017 in West Hollywood

ActionPress Fred Durst im Oktober 2013

MEGA Fred Durst, US-amerikanischer Musiker

