Kanye West witzelt über Pete-Trennung: Kim ist außer sich!

Das findet sie ganz und gar nicht lustig! Am Wochenende überraschten Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) ihre Fans mit ihrer Trennung. Einer, für den dieses Liebes-Aus natürlich ein gefundenes Fressen war, ist Kims Ex Kanye West (45). In einem respektlosen Netzbeitrag hat er sich abermals über den Comedian lustig gemacht. Zu viel für die Unternehmerin: Kim verurteilt Kanyes Attacke auf Pete aufs Schärfste!

Wie eine Quelle gegenüber DailyMail verrät, steht die 41-Jährige voll und ganz hinter dem Saturday Night Live-Star. "Kim wird das nicht dulden. Sie verlangt von Kanye, dass er den Post löscht, aber er will nicht", plaudert der Insider aus und fügt hinzu: "Sie hat Pete vehement verteidigt. Sie wird nie wieder mit Kanye zusammenkommen, weil er all die Menschen, die sie liebt und respektiert, so behandelt hat."

Tatsächlich glaubt Kanye mehr denn je an ein Liebescomeback mit dem The Kardashians-Star. "Diese Trennung treibt Kanye nur noch mehr an, Kim zurückzugewinnen und sie dazu zu bringen, die Scheidung abzusagen", gab ein Informant gegenüber The Sun an. Der 45-Jährige habe nie an die Liebe von der Unternehmerin und Pete geglaubt und wittere nun seine Chance.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, 2015 in New York

Getty Images Kanye West, Rapper

