Nach Kim-Trennung: Kanye West stichelt gegen Pete Davidson

Kanye West (45) kann es offenbar nicht lassen! Der Rapper scheint seit der Trennung von seiner Ex-Frau Kim Kardashian (41) ein wenig neben der Spur zu sein. Als seine Verflossene ihre Romanze mit Pete Davidson (28) öffentlich machte, teilte der "Donda"-Interpret immer wieder gegen den Komiker aus. Am Wochenende wurde dann das Liebes-Aus von Kim und Pete bekannt – was Kanye augenscheinlich zu neuem Spott animierte: Im Netz schoss er jetzt gegen den Ex-Saturday Night Live-Star.

Auf Instagram teilte Kanye nun nämlich einen eher streitbaren Scherz: Er postete ein fiktives New-York-Times-Titelblatt, auf dem die Schlagzeile "Skete Davidson mit 28 Jahren gestorben" zu lesen ist. Während der Gag vermutlich für viele übers Ziel hinausschoss, feierten die Fans des Rappers den Beitrag. Unter dem Post fanden sich zahlreiche Tränen lachende Emojis.

Neben Pete bekam auch ein Rap-Kollege von Kanye sein Fett weg – denn unter der großen Überschrift war noch eine kleine Zeile zu erkennen. "Kid Cudi sollte auf der Trauerfeier spielen, aber hatte leider Angst vor Flaschenwürfen" war dort zu lesen. Vor zwei Wochen hatte Kid Cudi (38) Kanye bei einem Festival in Miami ersetzt und war von einem Fan mit einer Wasserflasche beworfen worden.

Kim Kardashian und Pete Davidson, Mai 2022

Kanye West, Rapper

Kid Cudi, Rapper

