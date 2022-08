Nach Liebes-Aus mit Pete: Will Kanye West Kim jetzt zurück?

Kanye West (45) wittert seine Chance! Gestern wurde bekannt, dass seine Ex Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) sich nach neun gemeinsamen Monaten getrennt haben. Dass die Unternehmerin fünf Monate nach dem Liebes-Aus mit dem Komiker zusammenkam, passte dem Rapper gar nicht: Online beleidigte er Pete immer wieder, veröffentlichte private Chats und drohte ihm auch Gewalt an. Die Trennung kommt ihm also sehr gelegen: Jetzt, wo Kim wieder Single ist, will Kanye sie offenbar zurückgewinnen!

"Diese Trennung treibt Kanye nur noch mehr an, Kim zurückzugewinnen und sie dazu zu bringen, die Scheidung abzusagen", behauptet ein Insider gegenüber The Sun. Der Musiker habe immer gewusst, dass Kim und Petes Liebe auf jeden Fall nicht für die Ewigkeit bestimmt ist und habe das der Mutter seiner Kinder auch immer wieder gesagt: "Weil er nicht der größte Fan von Pete war, hat er sich in den letzten Wochen darauf konzentriert, Kim zu zeigen, dass sie zusammenpassen und eine solide Familie sind."

Zuletzt hatte das Co-Parenting der beiden auch wieder besser geklappt: Als Pete sich zum Drehen in Australien befand, soll Kanye öfter zu Kim und den gemeinsamen Kindern zum Essen gekommen sein – während der Abwesenheit des Comedians habe er sich sehr wohlgefühlt. Dennoch wird der Künstler kein leichtes Spiel haben: "Kim wird Kanye immer verehren und ihn als Vater ihrer Kinder schätzen, aber er wird sich sehr anstrengen müssen, um sie zurückzugewinnen", stellte die Quelle klar.

Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian beim White House Correspondents' Association Dinner

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern North, Saint, Chicago und Psalm, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de