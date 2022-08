Koray Günter und Veronica Lois erstes Baby ist auf der Welt!

Koray Günter (27) schwelgt im Babyglück! Im Februar hatte der Fußballspieler freudige Nachrichten zu verkünden: Er und seine Freundin, die italienische Influencerin Veronica Loi, erwarteten ihr erstes Kind. Ihre Community ließen sie an dieser Reise fließig teilhaben und setzten den Babybauch der Beauty in Urlauben in Szene. Damit ist nun aber Schluss, denn: Veronica hat ihr Kind zur Welt gebracht!

Via Instagram verkündete die Blondine die frohe Botschaft. Sie teilte ein Foto direkt aus dem OP-Saal. Ihr Baby scheint also per Kaiserschnitt zur Welt gekommen zu sein. Fest drückt sie das Neugeborene an ihre Brust. Auch den Namen verrät Veronica direkt: "Willkommen auf der Welt, Kaan Günter!", schrieb sie und machte deutlich, wie glücklich die frischgebackenen Eltern momentan sind: "Jetzt macht alles Sinn, nichts ist vergleichbar mit der unendlichen Liebe, die Papa und ich für dich empfinden!" Der Junge hat schon gestern das Licht der Welt erblickt.

Auch Koray war bei der Geburt mit dabei. Stolz strahlt er im OP ebenfalls in die Kamera. Auch seine Vaterqualitäten scheint er schon unter Beweis gestellt zu haben. Auf einem weiteren Foto hält der Ex von Betty Taube (27) seinen Sohnemann auf dem Arm und strahlt bis über beide Ohren.

Instagram / veronik_ Veronica Loi und Koray Günter

Instagram / veronik_ Veronica Loi mit ihrem Neugeborenen, August 2022

Instagram / veronik_ Koray Günter mit seinem Baby

