Veronica Loi teilt zauberhafte Kugelfotos mit Koray Günter

Bald kommt ihr Baby! Im Februar überraschten Fußballspieler Koray Günter (27) und seine Freundin Veronica Loi ihre Fans mit dieser Nachricht: Die italienische Influencerin ist schwanger! Die zwei haben auch schon verraten, dass es ein Junge wird. Der kleine Mann soll etwa Mitte August das Licht der Welt erblicken. Vorher hat das Paar sich offenbar noch einen Babymoon gegönnt, also einen letzten Urlaub zu zweit. Von dort aus teilte die Schwangere jetzt superschöne Fotos mit ihrem Koray.

Via Instagram gab die Beauty ihren Followern nun ein Babybauch-Update aus dem Urlaub: Veronica und Koray chillen auf Sonnenliegen am Pool – und setzen ihre XXL-Babykugel liebevoll in Szene. Besonders der werdende Papa sieht auf den Bildern total stolz aus. Tatsächlich veröffentlichte der Kicker auf seinem Kanal die gleichen Fotos und schrieb dazu: "Zweisamkeit in bester Laune! Ich bin so stolz, dass du Teil meines Lebens bist, mein Schatz. Ich liebe euch beide so sehr."

Vor ein paar Tagen postete Veronica zudem ein paar Einzelaufnahmen von sich im Bikini, wie sie sich im Pool rekelt. In den Kommentaren bekam sie etliche Komplimente: "Du siehst so toll aus, wow!", schwärmte ein Fan. "So eine schöne Mama! Total heiß!", betonte ein weiterer.

Veronica Loi und Koray Günter

Veronica Loi, Influencerin

Veronica Loi, Koray Günters Freundin

