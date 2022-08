Nach Olympischen Spielen: Macht Cody Simpson wieder Musik?

Will Cody Simpson (25) das Schwimmbecken gegen die Bühne austauschen? Der gebürtige Australier legte mit 13 Jahren seine Karriere als Profischwimmer für die Musik auf Eis und erlangte mit Liedern wie "Pretty Brown Eyes" und "La Da Dee" Bekanntheit. Einige Jahre später zog es ihn zurück ins Wasser, denn der Ex von Miley Cyrus (29) widmete sich wieder dem Sport. Dabei verzeichnete er einige Erfolge und schwamm nun sogar bei den Commonwealth Games für das australische Team. Jetzt verriet Cody, dass er bereit wäre, bald wieder Musik zu machen.

Der Blondschopf erzählte nun gegenüber 7News, dass er in seiner Karriere als Schwimmer noch ein Ziel vor Augen habe: Er möchte erneut versuchen, sich für die nächsten Olympischen Spiele 2024 zu qualifizieren, nachdem es beim letzten Mal nicht geklappt hatte. Wenn er das tatsächlich schaffe, könne er sich eine Rückkehr zur Musik vorstellen. "Ich bin bereit, wieder damit anzufangen, wenn ich mit dem Schwimmen fertig bin", erklärte er und holte in seiner Begründung weiter aus: "Ich wusste damals, dass ich die Musik für eine Weile pausieren würde, wenn ich zurück zum Sport gehe." Demnach stand schon von Anfang an fest, dass er irgendwann wieder auf einer Bühne stehen möchte.

Auch wenn er es vielleicht nicht zu den nächsten Olympischen Spielen in Paris schaffen sollte, hat der ehemalige Dancing with the Stars-Kandidat dennoch Grund zur Freude: Vor einem Monat teilte er auf Instagram süße Turtelbilder von sich und seiner neuen Freundin, der Schwimmerin Emma McKeon. "Ein kurzes Rendezvous in Barcelona mit meiner Liebe", schrieb der 25-Jährige zu seinem Beitrag.

Getty Images Cody Simpson im April 2021

Getty Images Cody Simpson im Aquatic & Leisure Centre in Adelaide

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Emma McKeon im Juli 2022

