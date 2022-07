Romantische Fotos: Cody Simpson ist wieder in festen Händen

Cody Simpson (25) will seine neue Liebe mit der ganzen Welt teilen. Ende 2020 lernte der Musiker das Model Marloes Stevens kennen und lieben. Anfang des Jahres machten dann Gerüchte die Runde, dass sich das Paar wieder getrennt habe. Nachdem der Blondschopf alle gemeinsamen Bilder mit seiner Liebsten gelöscht hatte und sich verturtelt mit einer neuen Frau an seiner Seite gezeigt hatte, schien das Liebes-Aus klar zu sein. Nun ist der gebürtige Australier tatsächlich wieder in festen Händen: Im Netz postete Cody nun einige süße Pärchen-Pics.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 25-Jährige nun drei Schnappschüsse, die ihn mit seiner neuen Freundin abbilden. "Ein kurzes Rendezvous in Barcelona mit meiner Liebe", schrieb Cody vielsagend zu den Aufnahmen. Hand in Hand schlendert der Blondschopf mit seiner Partnerin durch die spanischen Straßen und scheint dabei mehr als glücklich zu sein. Seinem Post ist zudem zu entnehmen, dass es sich bei der neuen Frau an seiner Seite um die australische Schwimmerin Emma McKeon handelt.

In den Kommentaren freuten sich im Anschluss viele Fans und auch einige Prominente für den ehemaligen Dancing with the Stars-Kandidaten. So schrieb ein Nutzer beispielsweise, dass Cody und Emma ein kultiges Australier-Duo abgeben würden, während ein anderer Fan entzückt schrieb: "Zu süß. Habt eine sichere und wunderbare Reise, ihr beide habt euch die Erholung verdient". In Anlehnung an den Hit "Pretty Brown Eyes" des Musikers fragte ein Supporter dann auch glatt, ob Emma denn braune Augen habe.

Cody Simpson, Sänger

Cody Simpson und Emma McKeon im Juli 2022

Sänger Cody Simpson

