Große Ehre: Elevator Boys durften auf Kendall Jenners Party

Die Elevator Boys werden auch international immer bekannter! Die fünf Jungs begeistern seit Jahren Millionen Fans auf TikTok mit ihren Fahrstuhl-Videos. Auch große deutsche Stars wie Heidi Klum (49) machten schon in den witzigen Clips mit. Mittlerweile sind Bene Schulz, Jacob Rott, Tim Schaecker (23), Julien Brown und Luis Freitag auch weltweit beliebt. Die Truppe durfte jetzt sogar auf eine Party von Topmodel Kendall Jenner (26) – und dort wurden die Jungs prompt von anderen Stars erkannt!

"In L.A. waren wir auf einer Kendall-Jenner-Family-and-Friends-Party, zu der wir von einer Freundin mitgenommen wurden", erzählten Tim, Bene und Luis in der YouTube-Show "World Wide Wohnzimmer". Auf der Feier waren die drei und ihre Kollegen dann umgeben von internationalen Stars. Sie konnten so fast eine halbe Stunde mit dem australischen Rapper The Kid Laroi (18) quatschen. Eine große Ehre für die Jungs, die sie sicher so schnell nicht vergessen werden. "Er ist voll cool, superbodenständig", freute sich Tim.

The Kid Laroi machte den Moment für die Elevator Boys zudem noch besonders einzigartig, denn er erkannte sie sogar. Aber dass der Sänger besonders cool zu ihnen war, wunderte sie nicht weiter. "Er kommt ja aus Australien, da kommen eh eigentlich nur sehr coole Leute her", meinten sie.

