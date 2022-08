In Spieleberater: Lilly Becker soll wieder neu verliebt sein

Ist Lilly Becker (46) wieder in festen Händen? Im Juni 2009 heiratete das niederländische Model die Tennislegende Boris Becker (54). Sie haben einen gemeinsamen Sohn mit dem Namen Amadeus (12). Vor vier Jahren beendete das Paar seine Beziehung. Vor einigen Monaten kam der Sportler aufgrund von Insolvenzverschleppung in Haft. Nach wie vor erhält Boris Unterstützung von seiner Ex-Frau in der Öffentlichkeit. Seit der Trennung von Boris ist es ruhig in Sachen Liebe bei Lilly geworden. Jetzt soll sie frischverliebt sein!

Wie die Bild berichtet, soll ein Spieleberater aus der Fußball-Branche Lillys Herz erobert haben. Sein Name ist Thorsten Weck. Bestätigt haben die beiden die Beziehung aber noch nicht. Auf Nachfrage antwortete Thorsten lediglich: "Das ist Privatsache und wird nicht kommentiert." Allerdings sollen Augenzeugen gesehen haben, wie Lilly mit ihrem vermeintlich neuen Partner seinen 53. Geburtstag in einem Restaurant auf Mallorca feierte. Sie sollen unzertrennlich gewesen sein und miteinander geflirtet haben.

Das Verhältnis zwischen Lilly und Thorsten soll bereits angeblich einige Wochen bestehen. Eine Sache könnte sich jedoch als schwierig gestalten: Während Lilly mit ihrem Sohn Amadeus in London wohnt, ist Thorsten in Düsseldorf zu Hause. Angeblich besuchen sich die beiden jedoch so oft es geht.

Anzeige

Getty Images Boris und Lilly Becker, Juli 2010

Anzeige

Getty Images Lilly Becker, April 2010

Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de