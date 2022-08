"Emmerdale"-Star Michelle Hardwick enthüllt Babygeschlecht

Michelle Hardwick lüftet ein gut gehütetes Geheimnis! Vor wenigen Wochen gab die "Emmerdale"-Darstellerin bekannt, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird. Gemeinsam mit ihrer Partnerin Kate Brooks konnte sie bereits vor rund zwei Jahren einen kleinen Sohn namens Teddy auf der Welt willkommen heißen. Ob sie sich nun auf einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen freuen darf, verriet Michelle noch nicht – bis jetzt!

Michelle und Kate waren am Mittwoch in der Show "The Loose Women" zu Gast. Dort zeigte die Schwangere nicht nur ihren Babybauch, sondern verkündete auch: "Baby Nummer zwei... ist ein kleines Mädchen." Sie sei mittlerweile in der 23. Woche und könne es kaum glauben, dass bereits so viel Zeit vergangen ist. "Die ersten 12 Wochen scheinen wie im Flug vergangen zu sein", erinnerte sie sich.

Die Schwangerschaft verlief bisher jedoch nicht ganz reibungslos. Michelle hatte gerade am Anfang sehr unter Morgenübelkeit zu leiden. "Bei Teddy war es nur ein bisschen Gezappel", stellte sie im Vergleich zu ihrer ersten Schwangerschaft fest.

Kate Brooks und Michelle Hardwick im September 2019

Schauspielerin Michelle Hardwick mit ihrem Sohn Edward "Teddy" Peter Brooks, 2020

Kate Brooks und Michelle Hardwick, April 2020

