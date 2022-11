Name verraten: Michelle Hardwicks Baby ist auf der Welt!

Michelle Hardwick schwebt im absoluten Babyglück! Die "Emmerdale"-Darstellerin hat im Sommer total happy publik gemacht, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird: Die britische Schauspielerin und ihre Frau Kate Brooks durften sich nach ihrem Sohn Teddy während der Schwangerschaft auf eine kleine Tochter freuen. Und jetzt war es auch schon so weit: Michelles Baby hat das Licht der Welt erblickt!

Diese süße Neuigkeit verkündete Michelle jetzt höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Profil – und dabei verriet sie auch gleich den Namen ihres Schatzes. "Ich stelle der Welt Betty Brooks vor", betonte die stolze Mama und fügte hinzu: "Betty kam am Dienstag, den 15. November mit einem Gewicht von 2.551 Gramm frecherweise zu früh zur Welt. Wir alle lieben dich so sehr, unsere wunderschöne Betty."

Aber nicht nur die frischgebackene Zweifach-Mutter war bei den Babynews total aus dem Häuschen – auch Michelles Fans waren hin und weg! In der Kommentarspalte gratulierten die Supporter ihrem Idol zur Geburt. "Willkommen auf der Welt, Betty! Herzlichen Glückwunsch" oder auch "So ein schöner Name!", schrieben beispielsweise zwei User.

Instagram / missmichellehardwick Kate Brooks und Michelle Hardwick im September 2019

Instagram / missmichellehardwick Michelle Hardwick mit ihrer Tochter Betty

Getty Images iMichelle Hardwick im Januar 2019

