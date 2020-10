Michelle Hardwick schwelgt im Mutterglück! Im Privatleben des "Emmerdale"-Stars könnte es aktuell wohl kaum besser laufen: Erst hatten sie und ihre Frau Kate Brooks sich im September 2019 das Jawort gegeben – dann durfte sie im vergangenen April verkünden, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Nun gibt es noch mehr Grund zur Freude: Michelles kleiner Spross ist endlich auf der Welt!

Das verkündet die Schauspielerin jetzt mit gleich zwei zuckersüßen Instagram-Bildern: Auf dem ersten Schnappschuss hält sie ihren Sohn offenbar gleich nach der Geburt sichtlich erschöpft, aber freudestrahlend in den Armen – auf dem zweiten erholt sich das Mutter-Sohn-Gespann gemeinsam von der Geburt und genießt die Zweisamkeit! Doch welchen Namen trägt Michelles Familienzuwachs eigentlich? "Am Freitag, den 9. Oktober, ist dieser kleine Kerl auf die Welt gekommen. Edward 'Teddy' Peter Brooks, wir lieben dich so sehr!", schreibt die stolze Mama zu ihrem Netz-Beitrag.

Natürlich lassen es sich die zahlreichen Fans der 44-Jährigen nicht nehmen, ihr zu ihrem Familienglück zu gratulieren. "Das sind die besten Neuigkeiten! Herzlichen Glückwunsch euch beiden!", schreibt beispielsweise einer ihrer Follower – und auch ein anderer reiht sich ein: "Was ein süßer Fratz! Herzlichen Glückwunsch!"

Instagram / missmichellehardwick Schauspielerin Michelle Hardwick mit ihrem Sohn Edward “Teddy” Peter Brooks, 2020

Instagram / missmichellehardwick Kate Brooks und Michelle Hardwick im September 2019

Instagram / missmichellehardwick Michelle Hardwick im Mai 2020

