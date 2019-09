Michelle Hardwick ist unter der Haube! Die Schauspielerin bekam im vergangenen Dezember einen ganz besonderen Heiratsantrag: Ihre Partnerin Kate Brooks hatte einen kleinen Kinosaal angemietet und einen Flashmob organisiert, bei dem sie ihrer Liebe die Frage aller Fragen stellte – welche die 43-Jährige mit Ja beantwortete! Nach diesem spektakulären Tag feierte das Paar dann Mitte August ihren gemeinsamen Junggesellinnenabschied. Und nun wurde bekannt, dass auch kurze Zeit darauf die Eheschließung folgte!

Auf Instagram verkündete die TV-Bekanntheit selbst die freudige Botschaft mit einem süßen Schnappschuss: Ganz in weiß gekleidet posieren die frischgebackenen Ehefrauen freudestrahlend für die Kameras. Gleichzeitig verriet die Blondine, wie sie von nun an heißen wird: "Bei über 37 Grad Hitze bin ich am Dienstag, den 10. September Frau Brooks geworden." Michelles Follower sind von dem Foto begeistert: "Herzlichen Glückwunsch! Ihr seht beide umwerfend aus!", freute sich etwa ein User.

Michelle Hardwick wirkt seit 2012 bei der britischen Soap "Emmerdale Farm" mit – ihre Frau ist Produzentin des Formats. Erst zwei Monate vor der Verlobung hatte das Pärchen am "Coming Out Day" ihre Beziehung offiziell gemacht. Für Michelle ist es nicht die erste Ehe: 2015 war sie zwei Jahre lang mit der Musiklehrerin Rosie Nicholl verheiratet gewesen.

Getty Images Schauspielerin Michelle Hardwick

Instagram / missmichellehardwick Michelle Hardwick und Kate Brooks

Getty Images Schauspielerin Michelle Hardwick

