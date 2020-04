Michelle Hardwick hat allen Grund zur Freude! Privat läuft es für die "Emmerdale"-Darstellerin mehr als rund: Nach einem romantischen Antrag in einem Kinosaal heiratete sie im vergangenen September ihre Partnerin Kate Brooks. Nach der Hochzeit widmete sich das Paar offenbar ziemlich schnell der Familienplanung, denn nun gibt die 44-Jährige überglücklich bekannt: Sie und ihre Frau bekommen in ein paar Monaten den ersten Nachwuchs!

Die zuckersüße Neuigkeit machte Michelle vor Kurzem mit einem Instagram-Post öffentlich. Auf dem Foto strahlen die beiden Frauen in die Kamera, während Kate ihren Hund Fred auf dem Arm hat und mit dem Finger auf den Bauch der Schauspielerin zeigt. "Freds Pflichten als großer Bruder beginnen ab Oktober", schrieb Michelle dazu. Auf dem Schnappschuss hat sie die Hand auf ihre kaum sichtbare Wölbung legt und mit dem Hashtag "BabyBrooks" macht sie mehr als deutlich: Sie und Kate werden demnächst Eltern!

Weitere Details behält das Paar vorerst für sich – doch die kurze Netz-Ankündigung reicht, um einen Sturm an Glückwünschen in der Kommentarspalte auszulösen. So hinterließ unter anderem auch Michelles Serien-Kollegin Gemma Atkinson (35) ein begeistertes: "Ich freue mich so für euch!" Sie durfte sich im vergangenen Jahr ebenfalls über Familienzuwachs freuen.

