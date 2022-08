Koray Günters Baby heißt Kaan: Das halten die Fans davon!

Wie die Fans wohl den Namen von Koray Günter (27) Baby finden? Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Fußballer und seine Freundin Veronica Loi Eltern geworden sind. Mit einem süßen Bild aus dem Kreißsaal verkünden die beiden die Geburt ihres Sohnes. Wie der Junge heißt, ist auch schon bekannt: Der Kleine hört auf den Namen Kaan. Aber wie kommt der außergewöhnliche Name wohl bei den Fans der beiden an?

Die Promiflash-Leser sind sich einig! Der Name Kaan ist für viele noch gewöhnungsbedürftig. An der Umfrage beteiligten sich 602 Teilnehmer (Stand: 10. August, 8 Uhr). Davon gaben 80,9 Prozent (487 Votes) an, wenig begeistert von der Namenswahl zu sein. Lediglich 19, 1 Prozent (115 Votes) gefällt der Name gut. Die User finden, die frisch gebackenen Eltern haben ihn gut ausgesucht. Koray und Veronica scheinen mit ihrer Auswahl auch sehr zufrieden zu sein, was ja schließlich auch die Hauptsache ist.

Zuvor hatte Veronica ihrem Koray die süße Botschaft auf ganz besondere Weise verkündet: Sie schenkte ihm den positiven Schwangerschaftstest zu Weihnachten. In einem Video hielt die Influencerin die Reaktion ihres Liebsten für die Fans fest. Darauf war zu sehen, wie Koray die Überraschung völlig verblüfft entgegennahm. Offenbar konnte der 27-Jährige sein Glück kaum fassen. Jetzt ist der kleine Kaan auf der Welt und die junge Familie kann ihre Zeit zu dritt genießen.

Instagram / veronik_ Koray Günter mit seinem Baby

Instagram / korayguenter Koray Günter und Veronica Loi, Februar 2022

Instagram / veronik_ Fußballspieler Koray Günter

