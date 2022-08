Beleidigungen im Netz: Cathy Hummels zeigt Hater jetzt an

Cathy Hummels (34) lässt sich nichts mehr gefallen! Die Moderatorin nimmt ihre Follower gerne mit auf die Reise durch ihren turbulenten Alltag: Ob Schnappschüsse hinter den Kulissen oder Eindrücke aus ihrem Leben mit ihrem Sohn Ludwig (4) – ihre Fans sind fast überall mit dabei. Das passt offenbar nicht jedem, denn Cathy muss im Netz eine Menge Hate einstecken. Dagegen wehrt sie sich auch juristisch!

Vor allem, wenn sie für ihre Looks oder ihr Aussehen angegriffen werde, sei für sie eine Grenze überschritten, erklärte Cathy gegenüber Bild: "Da habe ich mir einfach gedacht: Leute, jetzt reicht's, ich darf tragen, was ich will. Ich trage auch, was ich will." Ihren Modestil lasse sie sich von niemandem vorschreiben – und gehe gegen die fiesen Kommentare auch gerichtlich vor: "Das unterstütze ich nicht und deswegen zeige ich diese ganzen Schweine – auf gut Deutsch gesagt – an, und dann können die sich wenigstens mit einer Klage auseinandersetzen."

Und dieses resolute Vorgehen erhoffe sie sich auch von ihren Fans, fügte Cathy hinzu. "Leute, zeigt diese Idioten an. Meldet sie, blockiert sie und schlagt sie mit den eigenen Waffen! Es ist Mobbing", machte sie ihren Followern in dem Interview Mut.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels im Mai 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de