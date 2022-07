"Frei wie ein Vogel": Cathy Hummels genießt Single-Leben

Cathy Hummels (34) ist bereit für einen neuen Abschnitt! Zuletzt gab es viele Schlagzeilen um das Liebesleben der Influencerin: Ihr Mann Mats Hummels (33) wird immer wieder mit verschiedenen Frauen gesichtet. Die Eltern eines Sohnes äußern sich bisher nicht konkret zu ihrem Beziehungsstatus, sollen aber angeblich endgültig getrennt sein und die Scheidung eingereicht haben. Cathy geht ab jetzt also erst mal alleine durchs Leben – und ist damit aktuell wohl sehr glücklich!

Auf Instagram postete sie eine Reihe von Fotos, auf denen sie in einem eleganten schwarzen Hosenanzug posiert und selbstbewusst mit der Kamera spielt. Für Cathy wohl ein besonderer Moment: "Ich war auf einem Schiff unterwegs und fühle mich frei wie ein Vogel", erklärte sie unter den ausdrucksstarken Bildern. Dieses Gefühl läutet für die Moderatorin offenbar einen neuen Lebensabschnitt ein. "Lasst uns in ein Leben voller Glück eintreten", fügte sie an.

Die Fans zeigten sich ganz begeistert von Cathys Fotos und bestärkten sie auf ihrem Lebensweg. "Tolle Bilder! Das Erste ist mein Favorit. Volle Power und fokussiert in die Zukunft", kommentierte zum Beispiel ein User. "Wunderschön. Superstarke, tolle Frau", stimmte ihm ein anderer zu.

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2022

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin

