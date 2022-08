Zehn Wochen vor Geburt: Joss Stone gibt ehrliches Update!

Sie bringt ihre Follower auf den aktuellsten Stand! Im April dieses Jahres berichtete Joss Stone (35) ihren Fans von einer freudigen Nachricht: Sie und ihr Partner Cody DaLuz erwarten erneut Nachwuchs. Für die Sängerin ein wahres Wunder, da sie im vergangenen Oktober ein Baby verloren hat. Doch nun ist es nicht mehr allzu lange hin, bis sie ihr Glück in den Händen halten kann: Joss gibt ihren Fans ein ausführliches Update zu ihrer Schwangerschaft!

In einem Instagram-Livestream plaudert die 35-Jährige ein wenig aus dem Schwangerschaftsnähkästchen. "Ich habe gerade auf meiner Schwangerschafts-App nachgesehen und sie zeigt zehn Wochen an – wie kann ich noch zehn Wochen haben?", wundert sich die "You Had Me"-Interpretin und fügt hinzu: "Das ist ein verrückter Gedanke, ich bin so aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, den kleinen Kerl kennenzulernen." Doch auf ihren Sohnemann ist Joss noch nicht ganz so gut eingestellt – sie hat nämlich immer noch keinen Namen für den Kleinen.

Doch neben der etwas verzweifelten Namenssuche geht es der werdenden Mama richtig gut. "Jetzt, wo wir im dritten Trimester sind, fühle ich mich nicht mehr so müde und beschissen wie bei meiner Tochter Violet", gibt die Musikerin zu. Dennoch machen ihr aktuell ihre Gelüste etwas zu schaffen. "Ich will einfach alles essen, was schlecht für mich ist – wie Kuchen. Das ist nicht einmal gut für das Baby, aber ich esse viel Gemüse, um das auszugleichen. In der Sekunde, in der ich schwanger wurde, wollte ich Kuchen mit viel Sahne", erzählt Joss lachend.

Getty Images Joss Stone, Sängerin

Instagram / jossstone Joss Stone mit ihrer Tochter Violet

Getty Images Joss Stone, Künstlerin

