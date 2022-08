"Übermenschlich": Kate Winslet brach Hollywood-Tauchrekord!

Ob Schauspielerin Kate Winslet (46) jetzt Superkräfte hat? Der Hollywoodstar wird von seinen Fans bis heute für seine ikonische Rolle in dem Klassiker Titanic gefeiert. Damals spielte sie an der Seite von Leonardo DiCaprio (47), mit dem sie auch heute noch eng befreundet ist. Zuletzt stand sie für die Fortsetzung des Science-Fiction-Abenteuers Avatar vor der Kamera. Für diese Rolle musste Kate sich das Freitauchen beibringen und hat am Set direkt einen Rekord gebrochen!

"Es ist unglaublich, dass eine Frau mittleren Alters etwas lernen kann, das nicht nur neu, sondern auch noch so übermenschlich ist", freute sich Kate, als sie Empire berichtete, wie lange sie bei den Dreharbeiten von "Avatar: The Way of Water" in einem Wassertank die Luft anhalten konnte. Ganze sieben Minuten und 14 Sekunden hielt sie aus. Damit brach sie den Rekord, den Schauspielkollege Tom Cruise (60) am Set von Mission Impossible – Rouge Nation mit knapp sechs Minuten aufstellte. "Ich bin sehr stolz auf mich und werde das bestimmt nicht noch mal schaffen!", schmunzelte die 46-Jährige.

Für Kate sei es aber ein wundervolles und befreiendes Gefühl gewesen, solange unter Wasser zu sein. "Du musst über nichts nachdenken, du machst keine Listen im Kopf, du schaust nur auf die Luftblasen unter dir", schwärmte sie von der Erfahrung.

Kate Winslet

Tom Cruise, Juni 2022

Screenshot aus dem "Avatar: The Way of Water"-Trailer

