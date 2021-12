In diesem Moment konnte Kate Winslet (46) ihre Emotionen wohl nicht mehr verbergen! Mit ihrer Rolle im 1997 erschienenen Liebesdrama Titanic feierte die Schauspielerin an der Seite von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (47) ihren wohl größten Erfolg. Auch fernab der Kameras verstehen sich die beiden Darsteller offenbar bestens. Drei Jahre lang hatte sich das Film-Traumpaar nun aber nicht mehr gesehen. Umso emotionaler war das Wiedersehen, bei dem bei Kate sogar Tränen flossen!

"Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich kenne ihn schon mein halbes Leben", erklärte Kate gegenüber The Guardian ihren plötzlichen Gefühlsausbruch. Es sei all die Zeit aufgrund der aktuellen Gesundheitslage nicht möglich gewesen, während die Beauty in New York verweilte und Leo in London war, sich vorher mal wieder zu treffen. Umso erfreulicher war die lang ersehnte Reunion. "Er ist mein Freund, mein wirklich enger Freund. Wir sind ein Leben lang verbunden", schwärmte Kate.

Was die beiden bei ihrem Wiedersehen wohl alles zu erzählen hatten? Leo musste in den vergangenen Tagen jedenfalls einen ordentlichen Schock verkraften. Bei den Dreharbeiten zu "Don't Look Up" sprangen seine beiden Hunde in einen fast komplett zugefrorenen See. Um sie zu retten, stürmte der 47-Jährige hinterher und hievte sie wieder an Land.

United Archives GmbH Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic"

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

Getty Images Leonardo DiCaprio bei der Premiere von "Don't Look Up"

