Baby-Überraschung: Adrienne Bailon ist erneut Mama geworden!

Mit dieser Überraschung haben die Fans von Adrienne Bailon (38) sicherlich nicht gerechnet! Nach einigen Ex-Freunden, wie unter anderem Robert Kardashian (35) scheint die TV-Bekanntheit 2016 ihr Glück gefunden zu haben: Damals heiratete sie ihre große Liebe – den amerikanischen Songwriter Israel Houghton. Doch obwohl Adrienne bereits zwei Söhne und zwei Töchter aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe brachte, schien ihr Familienglück noch nicht komplett zu sein. Doch nun verkündete Adrienne überglücklich: Sie ist zum fünften Mal Mama geworden!

Auf ihrem Instagram-Account verrieten Adrienne und ihr Mann am Dienstag ihr lang gehütetes Geheimnis: "Unser kleiner Junge ist da und wir sind so verliebt! Wir haben still gebetet, während wir in den letzten 9 Monaten auf diesem großartigen Geheimnis saßen. [...] Alles, was wir fühlen, ist Freude und überwältigende Liebe und Dankbarkeit", schrieben die frischgebackenen Eltern zu einem Bild, auf dem sie mit dem Neugeborenen kuscheln. Dabei verrieten Adrienne und Israel auch gleich den Namen des kleinen Jungen, der mithilfe einer Leihmutter ausgetragen wurde: Ever James!

Auch Adriennes Fans freuen sich über den Familienzuwachs. "Wow! Herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen kleinen Engel!", "Er ist da! Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe!" oder "Ich freue mich so für euch! Herzlichen Glückwunsch an eure schöne Familie", schrieben einige User glücklich unter dem Post.

Getty Images Adrienne Bailon im März 2022

Getty Images Israel Houghton und Adrienne Bailon im März 2022

Getty Images Adrienne Bailon im September 2021

