Khloé Kardashian gratuliert Ex-Schwägerin Adrienne zum Baby

Khloé Kardashian (38) und Adrienne Bailon (38) halten immer noch zusammen! Rund zwei Jahre gingen Khloés Bruder Robert Kardashian (35) und der einstige Disney-Star gemeinsam durchs Leben. Doch nachdem Robert Adrienne betrog, trennten sich ihre Wege. Heute hat die "Cheetah Girls"-Darstellerin ihr Liebesglück mit dem Musiker Israel Houghton gefunden. Aber auch mehr als ein Jahrzehnt nach der Trennung von ihrem Bruder scheint die Kardashian-Schwester für ihre ehemalige Schwägerin da zu sein: Khloé gratulierte Adrienne und ihrem Mann zu ihrem ersten gemeinsamen Kind!

Nachdem Adrienne auf Instagram die freudige Nachricht mit ihren Fans teilte, gratulierte ihr auch Khloé: "Ich bin so überglücklich, A! Er ist der glücklichste kleine Junge – er kann sich glücklich schätzen, euch als Eltern zu haben! Du wirst die unglaublichste Mami sein! Ich liebe euch! Genießt jede Sekunde", schrieb der Realitystar glücklich unter den Baby-Post.

Aber auch andere Stars wie Winnie Harlow (28) und Co. gratulierten den frischgebackenen Eltern in den Kommentaren: "Ich freue mich so sehr für euch! Herzlichen Glückwunsch", schrieb beispielsweise Miranda Kerr (39). Aber auch der Kolumnist und Blogger Perez Hilton (44) freute sich über den Familienzuwachs: "Unglaublich! Ich freue mich so für euch beide!"

Instagram / adriennebailon Israel Houghton und Adrienne Bailon mit ihrem Sohn Ever James

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Juni 2022

Getty Images Israel Houghton und Adrienne Bailon im März 2022

