Wow, was für eine körperliche Veränderung! Adrienne Bailon (36), die vor allem durch die "The Cheetah Girls"-Filme Bekanntheit erlangte, hat schon seit einigen Jahren mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen. Immer wenn sie etwas abnahm, legte sie später genau dieselbe Kiloanzahl wieder zu. Jetzt scheint der US-Star allerdings eine Diät-Methode gefunden zu haben, die funktioniert. Auf einem Selfie präsentierte Adrienne nun ihre neue Hammer-Figur!

Auf Instagram teilte der Ex-Disney-Star den ersten Schnappschuss von sich in einem Bikini nach der Gewichtsabnahme von rund neun Kilo. Glücklich berichtete die Schauspielerin in dem Post, wie sie schaffte, die Pfunde erfolgreich purzeln zu lassen. "Ich habe größere Veränderungen vorgenommen, wie die Entscheidung, mich nur noch rein pflanzlich zu ernähren, meine gesamte Beziehung zu Lebensmitteln zu verändern und Sport zu treiben", erzählte der "The Real"-Co-Host stolz. Ihren Lebensstil krempelte die Sängerin vor rund einem Jahr komplett um.

Teilweise sei es sehr schwer gewesen, diszipliniert zu bleiben, dabei habe sie sich immer wieder an ihr Ziel erinnert: Selbstliebe! "Trinkt euer Wasser, macht Kniebeugen, ruht euch aus und esst euer Gemüse", rief die New Yorkerin ihre Follower am Ende des Posts auf.

Anzeige

Getty Images Adrienne Bailon bei einem Auftritt in Fontana im März 2019

Anzeige

Instagram / adriennebailon Adrienne Bailon im Mai 2020

Anzeige

Getty Images Adrienne Bailon bei den Image-Awards in Hollywood im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de