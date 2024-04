So viel gab Adrienne Bailon für Babywunschbehandlung aus!

Für ihren Traum von einer Familie ist Adrienne Bailon (40) nichts zu teuer. Wie die Schauspielerin im Interview mit People verrät, haben sie und ihr Ehemann Israel Houghton "über eine Million US-Dollar", also etwa 937.000 Euro, für ihre In-Vitro-Fertilisations-Behandlungen (IVF) ausgegeben. "Ich habe nur acht IVF-Zyklen gemacht, aber das beinhaltet nicht die Anzahl der IUIs [Intrauterine Insemination, assistierte Befruchtung], die ich gemacht habe, und jede andere Art von Behandlungen, die man sich für die Fruchtbarkeit vorstellen kann", erklärt die "Cheetah Girls"-Darstellerin. Eine äußerst nervenaufreibende und lange Zeit für sie: "Es waren ziemlich harte sechs Jahre, in denen ich versucht habe, meinen Sohn zu bekommen."

Schlussendlich wollte keine der Behandlungen für das Paar richtig klappen, weshalb sie ihren Sohnemann Ever James per Leihmutter bekamen. "Unser kleiner Junge ist da und wir sind so verliebt! [...] Er ist jede Träne, jede Enttäuschung, jedes verspätete Gebet, jeden IVF-Zyklus und jede Fehlgeburt wert. Alles. Alles, was wir fühlen, ist Freude und überwältigende Liebe und Dankbarkeit", gaben die 40-Jährige und ihr Partner im August 2022 via Instagram bekannt.

Bevor sie sich in ihren Mann verliebte, war Adrienne zwei Jahre mit Robert Kardashian (37) zusammen. Danach datete sie Lenny Santiago und verlobte sich sogar mit ihm. Im September 2015 zerbrach ihre Beziehung jedoch. Seit Anfang 2016 ist sie nun mit ihrem Israel zusammen, der sie nur sechs Monate nach ihrem Kennenlernen fragte, ob sie seine Frau werden wolle. Im November 2016 gaben sich die beiden in Paris das Jawort.

Instagram / adriennebailon Adrienne Bailon und Israel Houghton mit ihrem Sohn Ever James

Getty Images Israel Houghton und Adrienne Bailon im März 2022

