"Zu dumm": Beleidigt Kim Tränka hier womöglich Sam Dylan?

Was ist da bei Kim Tränka und Sam Dylan (31) los? Die zwei hatten jeweils Pech in der Liebe. Im Juni wurde bekannt, dass sich der Prince Charming und sein Partner getrennt haben – und auch bei dem Influencer und Rafi Rachek (32) kam es überraschend zum Liebes-Aus. Die beiden Reality-Darsteller scheint auf den ersten Blick lediglich die Teilnahme an der beliebten Kuppelshow zu verbinden. Doch Kim verpasste Sam jetzt wohl einen fiesen Seitenhieb!

"Ich bin gerade aufgewacht und lese einen Screenshot, der wirklich das allerletzte ist", wandte sich der 31-Jährige zu seiner Community. In seiner Instagram-Story teilte er einen Chatverlauf, in dem sich Kim abwertend über den einstigen Dschungelcamp-Teilnehmer geäußert haben soll. "Der Typ, der zu dumm zum Kacken ist" , soll seine Aussage gewesen sein. Sam ließ dies nicht unkommentiert und schoss prompt zurück: "Redest du eigentlich über alle Menschen, die du nicht kennst, so abwertend und arrogant?"

Sam warf dem Blondschopf unter anderem vor, andere schlecht zu reden, ohne diese vorher zu kennen: "Ich hoffe, du denkst mal darüber nach, wie du andere Menschen mit solchen Worten verletzt! Und wie dumm du eigentlich bist, so was fremden Menschen zu schreiben." Er betonte, dass sich die zwei Prince Charming-Stars so gut wie kaum kennen und fügte hinzu: "Für mich ein ganz armes Würstchen!"

Anzeige

Instagram / kim_tnka Kim Tränka, ehemaliger "Prince Charming"

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Juni 2022

Anzeige

privat Sam Dylan bei der "Ambulance"-Premiere in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de