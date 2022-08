"Raus aus meinem Leben": Sam Dylan hat Rafi Rachek blockiert

Sam Dylan (31) möchte offenbar nichts mehr mit seinem Ex zu tun haben! Vor wenigen Wochen hatten der ehemalige Prince Charming-Kandidat und der Ex-Promi Big Brother-Bewohner ihre Trennung öffentlich gemacht. Sie hätten sich nicht mehr zusammen in eine Richtung, sondern in verschiedene entwickelt. Rafi betonte, dass er trotzdem noch Kontakt zu Sam habe, weil sie im Guten auseinandergegangen sind. Letzterer scheint daran mittlerweile aber kein Interesse mehr zu haben: Er hat Rafi nun sogar blockiert!

In seiner Instagram-Story teilte Sam einen Screenshot, auf dem zu sehen ist, dass er das Profil seines Verflossenen unter anderem von der Fotoplattform verbannt hat. "Raus aus meinem Leben. Es reicht nicht, dass ich ihn überall löschen muss. Ich muss ihn blockieren überall", wetterte der gebürtige Cloppenburger. Normalerweise mache er so etwas nicht – nun habe er jedoch keine andere Option gesehen.

Doch was ist der Grund für Sams Ärger? Der Influencer hatte in Eile seinen Schlüssel vergessen und sich aus seiner Wohnung ausgesperrt. Rafi hat sich darüber wohl sehr amüsiert und ihn deshalb scheinbar kontaktiert. "Ich war gerade so aufgewühlt, weil ich mich selbst darüber geärgert habe, wie man den Schlüssel vergessen kann. Und dann brauche ich nicht noch von einer Person belehrt werden und gesagt bekommen, wie dumm und keine Ahnung..." Er wolle nicht auf Schritt und Tritt beobachtet werden.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Juni 2022

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

