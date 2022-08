A$AP Rocky angeklagt: Vermeintliches Opfer ist erleichtert

A$AP Rockys (33) mutmaßliches Opfer kann aufatmen! Der Rapper soll vergangenen November an einer Schießerei beteiligt gewesen sein. Am Dienstag wurde er vom Gericht in Los Angeles angeklagt – Rihannas (34) Freund wird vorgeworfen, eine halbautomatische Feuerwaffe betätigt zu haben. A$AP wurde von einem ehemaligen Mitglied der A$AP Rocky Gruppe der Körperverletzung beschuldigt. Dieser zeigte sich jetzt nach der Verkündung der Anklage sichtlich zufrieden.

Der Anwalt von Terell Ephron verkündete gegenüber TMZ, dass sein Mandant nach der Anklage erleichtert sei. Er sei froh, dass sich das Gericht trotz der Popularität A$APs ihm zugunsten entschieden habe. Laut Terell sei er bei der Schießerei knapp dem Tod entkommen. Der Musikproduzent soll nach dem Vorfall im Netz belästigt worden sein und Morddrohungen erhalten haben.

Rihanna soll sich im Vorfeld über die Anhörung ihres Partners Sorgen gemacht haben. "Sie tut ihr Bestes, um vor Rockys Anhörung am Ende des Monats ruhig zu bleiben", verriet ein Insider gegenüber HollywoodLife. Für die "Umbrella"-Interpretin sei es eine "beängstigende Situation". Sie und der gemeinsame Sohn bräuchten A$AP unbedingt bei sich.

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky bei einer Fashion Show 2019

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky, Rapper

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de