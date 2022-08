Loch im Herz: Nessi gibt Update nach Coupleontour-Inas OP

Coupleontour-Nessi gibt ein Update. Die Beauty macht momentan eine schwere Zeit durch. Ihre Partnerin Ina hatte vor wenigen Wochen einen Schlaganfall und liegt seitdem im Krankenhaus. Nun hat man auch die Ursache dafür herausgefunden. Ein Loch im Herzen löste den schweren Schlaganfall aus. Um einen erneuten Vorfall zu verhindern, musste Ina operiert werden. Nessi meldete sich jetzt nach Inas Eingriff bei ihren Followern zu Wort.

In ihrer Instagram-Story begann sie zu erzählen: "Ina hat den Eingriff am Herzen gut überstanden, das Loch war größer als gedacht." Deshalb musste ein anderes Schirmchen benutzt werden als zuvor gedacht. Dieses passe aber perfekt und Nessis Angst vor einem erneuten Schlaganfall sei nun weniger. Zudem gab die frischgebackene Mama weitere Einblicke in Inas unerwarteten Schlaganfall.

"Der Kardiologe meinte auch, dass es superselten ist, dass durch ein Loch so ein schwerer Schlaganfall passiert. [...] Das ist schon krass", erzählte Nessi weiter. Später wolle sie Ina im Krankenhaus besuchen. Sie müsse sich jedoch zunächst selbstverständlich weiterhin viel ausruhen.

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour, April 2021

Instagram / coupleontour Coupleontour-Vanessa mit Baby Olivia im August 20222

Instagram / inaontourx Coupleontour, Influencer

