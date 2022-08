Wieso? Yuri Tolochko schnüffelt an getragener Unterhose

Yuri Tolochko teilt schonungslos seine Vorlieben mit der Öffentlichkeit! Der gebürtige Russe steht nicht nur auf Männer und Frauen, sondern vor allem auch auf Objekte. Im Netz und auf der Straße setzt er sich als Aktivist dafür ein, dass jeder Mensch seinen Begehren nachgehen kann, solange kein anderer dabei Schaden nimmt. So sprach der Muskelmann schon über Sex mit einem Aschenbecher, verschiedenen Puppen und Nahrungsmitteln. Doch hat er jetzt etwa ein neues Objekt der Begierde gefunden? Yuri schnupperte genüsslich an seiner Unterhose...

Auf Instagram postete Yuri den skurrilen Beitrag, in dem er in einer Hocke sitzt und seinen Schlüpper an seine Nase zieht. Der Webstar nimmt einige tiefe Atemzüge. Ihm scheint der Geruch des ungewaschenen Kleidungsstückes zu gefallen. Seine Fans, die einiges von ihm gewohnt sind, zeigten sich jedoch etwas irritiert. "Nein, oh mein Gott", schrieb ein User entsetzt. "Guten Appetit", witzelte ein anderer. Auf die Frage, warum er das tut, antwortete Yuri lediglich: "Ich liebe es".

Obwohl Yuri im Promiflash-Interview beteuerte, dass er Sex mit Dingen präferiere, hat er in seinem Leben auch schon sexuelle Erfahrungen mit Menschen gemacht. So führte er zuletzt ein sexuelles Verhältnis zu Severina, die im Jahr 2020 als Dolicha Grey bei DSDS auftrat. "Ich mag ihre Exzentrik, ihre Offenheit, ihren Mut und ich respektiere sie für ihren Lebensweg", schwärmte Yuri. Ein Liebespaar seien die beiden jedoch nicht geworden.

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko mit seinen Puppen

Instagram / seuerina Severina, Juni 2022

