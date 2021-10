Yuri Tolochko gibt neue intime Einblicke! Der pansexuelle Kasache geriet erstmals durch seine Liebe zu Sexpuppe Margo in die Schlagzeilen. Doch die Ehe mit seiner Auserwählten scheiterte im Frühjahr. Seitdem genießt er die Gesellschaft von zwei neuen Sexpuppen – und startete zudem eine Liebelei mit einem Aschenbecher. Doch der Muskelmann fühlte sich nicht immer zu erotischen Gadgets und Objekten hingezogen.

In einem Instagram-Post erinnert sich Yuri nun zurück an seine Romanzen – und beginnt dabei mit seiner ersten Liebe, als er vier Jahre alt war: "Es war ein Mädchen, das in meinem Haus gelebt hat. Wir sind auch in denselben Kindergarten gegangen." Sieben Jahre später hätte er sich in die Tochter seines Lehrers verguckt. Später hatte er eine siebenjährige Beziehung mit einer Kommilitonin. "Wir sind zusammen aufgewachsen, wir haben viel durchgemacht", erklärt er.

Vor acht oder neun Jahren hatte der Webstar dann zum ersten Mal etwas mit einem Mann. "Er war ein Schauspieler in einem Theater", erklärte Yuri. Die Liaison habe zwar nur ein paar Monate angedauert – "aber sie gab den Anstoß für eine Veränderung." Diesem Verhältnis folgten weitere mit Männern – und heute eben auch welche mit Objekten.

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko mit Sexpuppe Luna

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko, 2021

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko im August 2021

