Yuri Tolochko sprengt die Grenzen der konventionellen Liebe. Der Kasache findet nicht nur Menschen, sondern auch Dinge anziehend. Zuletzt heiratete er seine Sexpuppe Margo – kurz darauf führte er eine heiße Affäre mit einem Aschenbecher. Nun hat er in zwei neuen Puppen jedoch sein derzeitiges Glück gefunden. Gegenüber Promiflash verriet er: Diese beiden Puppen sind zurzeit an der Seite von Yuri zu finden!

Vor zwei Jahren hat sich der pansexuelle Schönling von der Sexpuppe Margo getrennt. "Ich bin froh, dass sie in meinem Leben war, und ich bin ihr dankbar, denn sie hat die Grenzen meines Bewusstseins wirklich erweitert. Ich begann, die Welt mit anderen Augen zu sehen", erklärte er im Interview mit Promiflash. Nun gibt es jedoch zwei neue Partnerinnen in seinem Leben! "Zu Luna und Lola habe ich eher eine mentale Verbindung. Ich fühle mich gut, wenn sie in meiner Nähe sind, ich mag den Geruch von Silikon", gab er zu. Dennoch hat er auch gerne Sex mit den beiden: "Meistens habe ich mit einer der beiden Sex, aber manchmal haben wir auch einen Dreier."

Doch wer sind seine neuen Liebsten? Im Interview gab Yuri darüber Auskunft. "Lola ist halb Huhn und halb Frau. Ich beschloss, dass ich eine solche Frau brauche, nachdem ich Sex mit einem toten Huhn hatte", merkte er an und betonte, dass sie für ihn ein Spielzeug sei, mit dem er auch gerne nur kuschelt. Luna hingegen ist eine Sexpuppe: "Luna ist eine schöne zerbrechliche Frau mit großen Brüsten. Ich mag ihre Fragilität und ihre großen Brüste. Das macht mich an."

Instagram / yurii_tolochko Margo und Yuri Tolochko bei ihrer Verlobung

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko mit seiner Puppe Luna

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko und seine Sexpuppe Lola

