Bodybuilder Yuri Tolochko ist mit einer Sexpuppe verheiratet. Doch seine ungewöhnliche Liebe ist nicht das einzige, womit der Russe in der Öffentlichkeit auffällt. Insgesamt geht er mit dem Thema Sexualität eher offen um und hat damit immerhin schon über 100.000 Follower auf Instagram angesammelt. Und denen ist in jüngster Vergangenheit wohl vor allem eine Stelle am Körper des Muskel-Models aufgefallen: Warum hat Yuri so riesige Nippel?

Auf Instagram postete Yuri nun eine Bilderreihe von sich im weißen Tutu und schwarzen Stiefeln. Darunter beantwortete er einige Fragen, die ihm in letzter Zeit wohl häufiger untergekommen sind. "Warum ich so riesige Nippel habe? Weil ich sie mit Klammern bearbeite. Jeden Tag. Seit vielen Jahren", beantwortete er die Frage lakonisch. Als Kind habe er bereits bemerkt, dass Schmerzen ihm Freude bereiten, erklärte er und führte den bizarren Look seiner Nippel auf seine jahrelange BDSM-Praktik zurück.

Wenn es um das Thema Sex geht, mag Yuri es ausgefallen: "Jeder kann mein Sexpartner sein, Hauptsache ist, es ist außergewöhnlich." Das sei ihm besonders wichtig, weil Blümchensex ihn überhaupt nicht antörne, schloss der Russe, der sich selbst als "Sexy Maniac" bezeichnet, seine Erklärungen ab.

Instagram / yurii_tolochko Margo und Yuri Tolochko bei ihrer Verlobung

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko, Bodybuilder

Instagram / yurii_tolochko Yurri Tolochko im Oktober 2020

