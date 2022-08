17 Jahre Ehe: Deshalb sind Britt Hagedorn und Ralph so happy

Wie schafft es Britt Hagedorn (50) nur, auch nach mehr als 17 gemeinsamen Jahren noch so glücklich mit ihrem Mann Ralph zu sein? Die Moderatorin und ihr Liebster sind seit Dezember 2005 verheiratet. In den darauffolgenden Jahren krönte das Paar sein Glück mit zwei gemeinsamen Kindern. Normalerweise hält die TV-Bekanntheit ihr Liebesleben jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit raus. Nun sprach Britt aber ganz offen darüber, warum es mit ihrem Partner immer noch so gut läuft – und verriet dabei: Ralph und sie haben klare Gesprächsregeln!

Im Interview mit Bild erzählte die 50-Jährige jetzt, dass ihr Mann ihr einst zum Geburtstag ein Gespräch mit "klaren Regeln" geschenkt habe. "Gott, war das schön", erinnerte sie sich zurück. Doch wie läuft das Ganze ab? Jeder darf eine halbe Stunde reden – und zwar ohne dabei seinen Partner zu unterbrechen. "Dieses Grundprinzip macht unheimlich viel aus. Es ist total cool, wenn man dem anderen eine echte Chance gibt, das zu sagen, was er sagen möchte", erklärte Britt ihre Haltung.

Durch solche strengen Gesprächsregeln können laut der gebürtigen Hamburgerin beispielsweise Schuldzuweisungen vermieden werden. "Bestenfalls kann man dem anderen erklären, warum man sich – in guten und schlechten Dingen – manchmal so verhält, wie man sich eben verhält", führte Britt weiter aus.

Anzeige

Instagram / britt_hagedorn Britt Hagedorn, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Britt Hagedorn mit ihrem Mann Ralph im September 2007 in Köln

Anzeige

Getty Images Britt Hagedorn beim Deutschen Filmpreis 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de