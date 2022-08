Bestätigt: Britt Hagedorn feiert TV-Comeback mit Talkshow!

Endlich ist es sicher! Schon länger wurde gemunkelt, dass Britt Hagedorn (50) bald wieder das Nachmittagsprogramm im deutschen Fernsehen prägen wird. Zwölf Jahre lang moderierte sie die Show "Britt – Der Talk um eins" und begeisterte viele Fans. Die Show wurde 2013 eingestellt und Britt trat nur noch hin und wieder im Fernsehen auf. Doch das soll sich nun ändern! Britt wird schon bald mit ihrer TV-Show zurückkehren.

Wie der Sender Sat.1 nun in einer Pressemitteilung bestätigte, tritt die 50-Jährige bereits ab dem kommenden Winter wieder regelmäßig als Talkmasterin auf. Innerhalb der Sendung "Volles Haus!" wird Britt ihre eigene Show mit dem Namen "Britt – Der Talk" bekommen. Damit reiht sie sich in die bisher verkündeten Moderatoren Jochen Schropp (43) und Jasmin Wagner (42) ein, die ebenfalls Teil des Programms sein werden.

"Volles Haus" soll bald den Nachmittag bei dem Sender prägen. Von 16 Uhr bis 19 Uhr werden Themen wie News, VIP-Ereignisse oder Dokus gezeigt – oder eben die Talkshow mit Britt. Die soll sich laut dem Sender ganz an der Kult-Sendung aus den 90er-Jahren orientieren. Es wird mit den Gästen diskutiert und analysiert und Britt teaserte bereits an: "Was ich schon jetzt versprechen kann: Große Gefühle und überraschende Wendungen sind garantiert."

Britt Hagedorn, Moderatorin

Britt Hagedorn, TV-Bekanntheit

Britt Hagedorn im Juli 2022

