Britt Hagedorns (50) Auszeit ist vorüber! Von 2001 bis 2013 hatte die gebürtige Hamburgerin ihre eigene Sendung namens "Britt – Der Talk um eins". Auch für viele weitere Formate stand sie als Moderatorin vor der Kamera. 2018 hatte sie sich jedoch dazu entschieden, der Fernsehwelt den Rücken zu kehren, um sich auf ihre Kinder und andere Projekte zu konzentrieren. Dieser Entschluss war aber offenbar nicht endgültig: Britt kehrt wieder zurück ins TV!

Wie Bild berichtet, wird die zweifache Mutter ab Sonntag im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" zu sehen sein. "Wenn Sonntag der Wecker um 3.30 Uhr klingelt, wird das sicher wehtun. Aber so geht es ja vielen anderen Menschen auch. Ich brenne wie schon seit langer Zeit nicht mehr für einen Job", verriet die 50-Jährige im Interview. Außerdem sei sie sich sicher, dass sie mit der neuen Herausforderung jünger im Kopf bleibe. Ganz so neu ist die Aufgabe für Britt aber eigentlich nicht: 2003 hatte sie die damalige Moderatorin Jessica Witte-Winter bereits für vier Monate in der Sendung vertreten.

Die Auszeit habe Britt sehr gutgetan. "Ich hatte mich bewusst zurückgezogen. Ich war an einem Punkt, an dem ich einfach durch war. Außerdem war es mir wichtiger, für meine Kinder da zu sein. Jetzt werden sie eigenständiger und ich habe wieder Lust auf die Arbeit." Für ihren neuen Job pendelt die Wahl-Mallorquinerin nach Deutschland. Die Entfernung sei für sie überhaupt kein Problem: "Ich hatte noch nie einen Job vor der Haustür."

Anzeige

Instagram / britt_hagedorn Britt Hagedorn, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Britt Hagedorn beim Deutschen Filmpreis 2014

Anzeige

Instagram / britt_hagedorn Britt Hagedorn, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de