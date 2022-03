Hat sich Britt Hagedorn (50) von ihrem Reitunfall inzwischen gut erholt? Die Moderatorin war vor rund einem Jahr vom Pferd gefallen und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Zunächst war unklar, ob sie je wieder würde laufen können. Doch die gebürtige Hamburgerin hatte Glück: Sie steht inzwischen wieder auf beiden Beinen. Aber hat Britt heute noch mit anderen Begleiterscheinungen des Sturzes zu kämpfen?

Im Interview mit Bunte verriet die 50-Jährige, dass sie keine Erschütterungen ihrer Wirbelsäule ertragen und sich deshalb zum Beispiel nicht auf einem Elektroroller fortbewegen könne. "Ich fahre auch nicht mehr Ski – und auf ein Pferd werde ich mich auch nie wieder setzen", fügte die zweifache Mutter hinzu. Dabei hatte sie ihre Begeisterung fürs Reiten nach ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit gerade erst aufgebaut: "Mit dem Unfall war auch das mit einem Schlag vorbei. Diese Lücke hat etwas bei mir ausgelöst. Ich fiel in ein sehr großes Loch." Mit neuen Hobbys habe sie sich aus diesem allerdings mittlerweile wieder befreien können: "Ich habe Neuro-Linguistische Programmierung für mich entdeckt, eine Kommunikationstechnik, welche in den 70er-Jahren entstand." Ihren Unfall bezeichnet sie rückblickend nun als "schallende Ohrfeige". Sie sei dankbar, dass sie so glimpflich davongekommen sei.

Darüber hinaus habe der Unfall Britt auch beruflich dazu motiviert, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Sie schreibt mit einer Freundin einen Kommunikationsratgeber und möchte ab Sommer gemeinsam mit ihr Seminare geben. Die Wahl-Mallorquinerin kann sich allerdings auch vorstellen, wieder zum Fernsehen zurückzukehren.

Anzeige

Instagram / britt_hagedorn Britt Hagedorn mit ihrem Pferd Mr. Bond

Anzeige

Getty Images Britt Hagedorn, Moderatorin

Anzeige

Instagram / britt_hagedorn Britt Hagedorn, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de