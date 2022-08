James-Bond-Nachfolger: Favorit Idris Elba lehnt Rolle ab

Idris Elba (49) galt als Favorit für die Neubesetzung von James Bond. Nachdem Daniel Craig (54) offiziell bekannt gegeben hatte, in "Keine Zeit zu sterben" das letzte Mal die Rolle des Geheimagenten gespielt zu haben, wurde mit der Suche nach einem passenden Nachfolger begonnen. Deshalb waren die Verantwortlichen jahrelang mit dem Suicide Squad-Star im Gespräch. Doch Idris entschied sich jetzt dagegen, als neuer James Bond auf den Kinoleinwänden zu erscheinen.

Der Schauspieler sprach mit The Express über die Gerüchte, wonach er der neue 007 sei: "Ich bin vermutlich der berühmteste James Bond der Welt, obwohl ich die Rolle nie gespielt habe. Genug ist genug. Ich kann darüber nicht mehr reden." Bereits 2021 hatte er auf der Premiere seines Films "The Harder They Fall" die Frage deutlich verneint, ob er die Rolle des James Bond übernehmen würde. Grund dafür sei, dass er etwas Eigenes für sich selbst schaffen wolle, verriet ein Insider damals The Sun.

Wäre es nach Daniel Craig gegangen, wäre James Bond schon nach dem vierten Film mit ihm als Hauptdarsteller gestorben, hatte dieser Anfang des Jahres in dem Podcast "Awards Chatter" ausgeplaudert. Produzentin Barbara Broccoli habe ihm nach der Premiere von "Casino Royale" in Berlin nämlich offenbart, wie viele "James Bond"-Filme er zu drehen hätte. "Ich sagte: 'OK, wenn ich vier Filme machen muss, kann ich ihn am Ende sterben lassen?' und nach einer kurzen Pause sagte sie: 'Ja'", erzählte der Schauspieler.

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Getty Images Idris Elba im März 2019

Getty Images Idris Elba, Schauspieler

