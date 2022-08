Sandra Janina größte Stütze: Juliano will Ballermann erobern

Sandra Janina (22) und Juliano Fernandez ziehen an einem Strang! Zuletzt hatte das Paar mit Streitereien für Furore gesorgt: Denn weil die Blondine offenbar hinter dem Rücken ihres Liebsten einen OnlyFans-Account betrieb, war der Beau mächtig sauer. Jetzt verfolgt der ehemalige Are You The One?-Kandidat musikalische Ambitionen – und hat Sandras volle Unterstützung: Promiflash verriet Juliano jetzt, wie er den Ballermann erobern will!

"Die meisten Ballermannstars sind einfach richtige Knechte! Die stellen sich auf die Bühne und performen Songs, mit denen sie nichts am Hut haben", zeigt Juliano im Gespräch mit Promiflash, dass er mit viel Selbstvertrauen an die neue Karriere geht. Er setze hingegen ganz auf Eigenproduktion: "Der größte Unterschied ist wahrscheinlich, dass ich meine Texte selbst schreibe und auch bei der Beatproduktion dabei bin."

Ohne eine Frau wäre der neue Plan allerdings kaum durchführbar, betonte Juliano: "Sandra ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Bestandteil meiner Karriere. Sie unterstützt mich mit allem. Würde es sie nicht geben, wäre ich auch gar nicht so weit gekommen." Auch ein Feature mit anderen Acts schließe er nicht aus: "Kreisligalegende finde ich megacool und mit Julian Benz könnte ich mir auch mal was Cooles vorstellen."

