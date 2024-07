"Prinzessin Diana": Juliano Fernandez ist wieder vergeben!

Juliano Fernandez schwebt wieder auf Wolke sieben! Rund zwei Jahre nach der Trennung von seiner Ex Sandra Janina (24) ist der Realitystar wieder in festen Händen. Die freudige Nachricht übermittelt der einstige Are You the One?-Kandidat via Instagram. Auf seinem Social-Media-Account teilt Juliano ein Foto, auf dem er seine neue Freundin fest im Arm hält – die beiden schauen sich tief in die Augen. Zu dem gemeinsamen Pärchenfoto schreibt er: "Meine Prinzessin Diana."

Unter dem Beitrag trudeln bereits die ersten Glückwünsche für das frisch verliebte Paar ein. "Viel Glück euch", "Wünsche euch alles Gute. Hoffe, die Dame ist nicht so eine Furie wie die Letzte, die war ja furchtbar und zudem auch nicht die Hellste" und "Viel Glück, verkacke es nicht", freuen sich beispielsweise drei seiner Fans. Unter den begeisterten Social-Media-Nutzern finden sich auch bekannte Gesichter wieder. So tippt Sandy Fähse (39): "Endlich ist es raus." TV-Kollege Nikola Glumac (28) schließt sich ebenfalls an und schreibt: "Ich freue mich für dich, mein Bro! Glückwunsch." Und auch Reality-TV-Star Bucci Yok kommentiert Julianos Beitrag. Seine Freude drückt der Fame Fighting-Kandidat mit Herz-Augen-Emojis aus.

Seine letzte große Liebe fand Juliano wohl in Ex-Freundin Sandra. Die beiden gingen seit Anfang 2021 gemeinsam durchs Leben, nahmen sogar an TV-Shows wie Temptation Island V.I.P. teil. Die Liebe zerbrach allerdings nur ein Jahr später im September. Das große Wiedersehen und sogar ein Liebes-Comeback gab es dann bei Prominent getrennt. Die Beziehung scheiterte allerdings ein zweites Mal. In seiner Story auf Social Media gab Juliano anschließend die Gründe für die Trennung der beiden bekannt: "Es gab einfach zu viele Vertrauensprobleme in der Vergangenheit meinetwegen."

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Schlagersänger

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano, Influencer

