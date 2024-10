Partysänger Juliano Fernandez ist bei Fame Fighting dabei

Am 9. November geht das große Promi-Box-Event Fame Fighting in die nächste Runde. Jetzt wurde auf dem Instagram-Kanal der Veranstaltung ein neuer Teilnehmer bekannt gegeben: Und zwar wird der Influencer und Partysänger Juliano Fernandez sein Boxtalent in der Gewichtsklasse Heavyweight unter Beweis stellen. "Nachdem er in Deutschland in mehreren Shows aktiv war, hat er jetzt seine Bühne in Mallorca gefunden. Singen, rappen, schreien, entertainen sind dort seine Hauptaufgaben. Jetzt soll das Boxen dazukommen!", heißt es unter dem Beitrag.

Im Interview mit Bild hat Juliano bereits verraten, wie er sich auf den Boxkampf vorbereitet. Seit Anfang August absolviere der Reality-TV-Star zwei Trainingseinheiten täglich. "Gerade am Anfang heißt es für mich erst mal viel Ausdauer trainieren, aber es macht auf jeden Fall Spaß", berichtete er. Er lege seinen Fokus bei den Vorbereitungen allerdings nicht nur auf seine körperliche, sondern auch auf seine mentale Fitness. "Boxen ist zu 80 Prozent Kopfsache. Vor allem bei Leuten, die noch nicht so lange kämpfen. Bei denen gewinnt nicht der, der am stärksten zuhaut, sondern der mit dem eisernen Willen", betonte Juliano.

Gegen wen der einstige Are You The One?-Kandidat im Ring antreten wird, ist bisher nicht bekannt. Bei der Betrachtung der bis dato bekannt gegebenen Teilnehmer kämen aufgrund der Gewichtsklasse allerdings zwei ganz besonders als potenzielle Gegner für Juliano infrage: Tobias Pietrek und Tommy Pedroni (29). Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten werden nämlich ebenfalls in der Gewichtsklasse Heavyweight antreten und scheinen bereit zu sein, ihr Können im Boxkampf zu beweisen.

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Sternchen

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek im Mai 2024

