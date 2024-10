Diese beiden Promis kämpfen beim Fame Fighting gegeneinander

Anfang November steigen wieder einige Stars und Sternchen in den Boxring und kämpfen um den Sieg beim Fame Fighting. Während mittlerweile alle Kämpfer bekannt sind, war bisher noch unklar, welche Promis gegeneinander boxen. Nun hat der Veranstalter auf Instagram die erste Paarung bekannt gegeben. "Heavyweight Banger Tobias Pietrek kämpft am 9. November gegen Juliano Fernandez in Bonn", heißt es in einem aktuellen Statement.

Auch warum sich die beiden Realitystars auf die Nase hauen wollen, geht aus der Mitteilung hervor. "Die beiden mögen sich absolut nicht und können es nicht mehr abwarten, in den Ring zu steigen", schreibt der Veranstalter weiter und betont: "Wir sind uns sicher, dass es hier noch gewaltig krachen wird. Wir freuen uns auf diesen Kampf."

Im Interview mit Bild hatte Juliano bereits kurz nach der Ankündigung seiner Teilnahme ausgeplaudert, wie er sich auf den kommenden Kampf vorbereitet. Dort plauderte er aus, dass er seit August zweimal täglich trainiere. "Gerade am Anfang heißt es für mich erst mal viel Ausdauer trainieren, aber es macht auf jeden Fall Spaß", gestand er gegenüber dem Blatt. Ihm sei jedoch auch seine mentale Verfassung wichtig: "Boxen ist zu 80 Prozent Kopfsache. Vor allem bei Leuten, die noch nicht so lange kämpfen. Bei denen gewinnt nicht der, der am stärksten zuhaut, sondern der mit dem eisernen Willen."

Tobias Pietrek im Januar 2024

Juliano Fernandez, Reality-Star

