"Schlacht": So krass war Tobias Pietreks Fame-Fighting-Sieg

Heute ist es so weit: Fame Fighting geht in die zweite Runde! Bereits im zweiten Kampf des Abends zwischen Tobias Pietrek und Juliano Fernandez geht es heiß her! "Was war das gerade für eine Schlacht?", lauteten nur die Worte von Veranstalter Eugen Lopez, während die Kameras auf den blutverschmierten Boden im Ring schwenkten. Nach spannenden drei Runden konnte am Ende Tobi den Sieg als einstimmiger Sieger nach Punkten einheimsen!

Nach dem Kampf erklärte Tobi selbstsicher: "Ich war fest davon überzeugt, dass ich den Sieg einfahren werde." Tatsächlich hieß es schon in seinem Einlaufsong, der ein Disstrack gegen seinen Gegner war: "Tobi auf die eins, heißt es morgen auf Promiflash." Und mit seinem fulminanten Sieg hat der 34-Jährige wohl nicht zu viel versprochen! Doch ganz so einfach konnte Tobi den Sieg dann doch nicht einfahren, wie er verriet: "Es war verdammt hart, Respekt an Juliano."

Der erste Kampf des Abends fand zwischen Max Wilschrey (28) und Bocc Özsu statt. Schon nach 2:52 Minuten stand der Sieger fest: Bocc bezwang seinen Gegner mit einem technischen K.o.-Sieg in der ersten Runde. "Ich dachte, es geht schneller", erklärte Bocc lachend nach seinem flotten Sieg.

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Sternchen

Instagram / bocc.oe Bocc Özsu im September 2023

