Selten! Motsi Mabuse teilt süßes Foto mit Mann und Tochter

Motsi Mabuse (41) genießt ihr Familienglück in vollen Zügen! Im Frühjahr 2018 gab die Let's Dance-Bekanntheit bekannt, dass sie und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Im August war es dann so weit: Ihre Tochter erblickte das Licht der Welt. Nur selten gewährt die Tänzerin ihren Fans seither einen Blick auf ihre Kleine. Doch nun überraschte Motsi mit einem süßen Familienfoto, auf dem auch ihre Tochter zu sehen ist.

"Wo ist der Pause-Knopf...!", schrieb die 41-Jährige zu den putzigen Urlaubsschnappschüssen auf Instagram und fügte den Hashtag "#my everything" [Deutsch: "mein Ein und Alles"] hinzu. Auf den Fotos kuscheln die Profitänzerin und ihr Ehemann gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter vor einer traumhaften Kulisse. Überglücklich strahlt Motsi dabei ihren Liebsten an.

Ob ihre Tochter sich bald über ein Geschwisterchen freuen darf, verriet die TV-Bekanntheit vergangenes Jahr. "Anfangs hatten wir auch immer über ein zweites Kind gesprochen. Ich kann gerade nicht sagen, ob es noch passieren wird", plauderte Motsi gegenüber Gala aus.

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse mit ihrer Tochter

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, Tänzerin

AEDT / SplashNews Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk, Tänzer

