Anne Wünsche teilt erstes Familienpic mit den Kids und Karim

Anne Wünsche (30) präsentiert stolz ihre Familie! Anfang August hatte die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihr drittes Kind willkommen geheißen – Sohnemann Sávio. Der Kleine ist das erste gemeinsame Baby mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33). Zusammen mit ihren beiden Töchtern Miley und Juna aus vergangenen Beziehungen meistern die fünf ihren Alltag als Patchwork-Familie. Zum ersten Mal postete Anne nun auch ein Foto, auf dem all ihre Liebsten zu sehen sind!

Derzeit urlauben die 30-Jährige und ihr Partner mit der Rasselbande in der französischen Provence. Von dort aus teilte sie nun via Instagram einen seltenen Schnappschuss: Darauf sind sie, Karim und auch die drei Kids zu sehen. "Das sind wir. Eine kleine chaotische Familie mit viel Reiselust. Wir sind so schön perfekt unperfekt", schwärmte Anne. Die Gesichter des kleinen Sávio und ihrer Tochter Juna, die sie mit ihrem Ex Henning Merten (32) hat, verdeckte sie auf dem Pic allerdings mit Emojis.

Doch ist der Urlaub mit der gesamten Truppe auch tatsächlich entspannend? Vor wenigen Tagen gab Anne ein Update, wie der erste Urlaub zu fünft läuft – und war sichtlich zufrieden. Vor allem Sávio scheint sich pudelwohl zu fühlen. "Seit vier Tagen hat er das abendliche Schreien auch nicht mehr... Ich hoffe, das bleibt auch so. Hier ist so viel Ruhe, weil wir wirklich kaum etwas unternehmen", berichtete die Influencerin ihren Instagram-Followern.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn Sávio

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern und ihrem Partner Karim El Kammouchi

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn im Juni 2022

