Beziehung publik: Damian Lewis mit Alison Mosshart unterwegs

Damian Lewis (51) teilt sein Liebesglück mit der ganzen Welt! In den vergangenen Monaten kursierten immer wieder Gerüchte, dass der Schauspieler nach dem Tod seiner Frau Helen McCrory (✝52) wieder vergeben sein soll – und zwar an die Sängerin Alison Mosshart. Im Juli tauchten dann erste Fotos auf, die den Briten sehr vertraut mit der Musikerin zeigten. Jetzt turtelten Damian und Alison erneut in der Öffentlichkeit: Sie waren zusammen in New York unterwegs!

Paparazzi lichteten den 51-Jährigen und seine neue Partnerin am Donnerstag im Manhattaner Stadtteil SoHo beim Shoppen ab. Dabei schienen sie sich angeregt zu unterhalten. Bei ihrem Ausflug setzten die Turteltauben auf ziemlich entspannte Outfits: Alison trug eine Hose mit Leopardenmuster und kombinierte dazu ein blau-kariertes Hemd. Ihr Look wurde dabei von einer orangefarbenen Sonnenbrille abgerundet. Damian hingegen entschied sich für eine graue Chinohose und ein schwarzes Polohemd.

Alisons Mutter Vivian hatte mit Daily Mail bereits über die neue Liebe ihrer Tochter gesprochen. Im Interview gab sie preis, dass sie nicht genau wisse, wo die Blondine Damian kennengelernt habe. "Aber ich habe kein Problem damit. Wenn sie glücklich ist, sind wir auch glücklich", meinte die 76-Jährige. Sie selbst habe den "Dreamcatcher"-Interpreten noch nicht persönlich getroffen.

MEGA Alison Mosshart und Damian Lewis im August 2022 in New York

ActionPress Damian Lewis im Oktober 2018

ActionPress Damian Lewis und Alison Mosshart, Juni 2022

