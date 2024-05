Erwischt: Hier knutscht Damian Lewis seine Freundin Alison!

Die beiden können wohl die Hände nicht voneinander lassen! Im Sommer 2022 machten Damian Lewis (53) und Alison Mosshart ihre Beziehung publik. Seitdem sind sie unzertrennlich und zeigen es auch – wie jetzt! Nach dem Besuch einer Wohltätigkeitsveranstaltung in London zieht es die beiden noch in eine Bar, wo sie Rotwein trinken und sich eine Zigarette teilen. Aber das ist noch nicht alles: Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist das Paar außerdem beim Knutschen zu sehen! Nach zwei Jahren sind der Schauspieler und die Musikerin also anscheinend noch immer genauso verliebt wie am Anfang.

Die ersten Gerüchte um ihre Beziehung begannen im Juli 2022, nachdem Damian und seine Liebste immer häufiger zusammen gesichtet worden waren, beispielsweise auf Sommerpartys oder beim britischen Formel-1-Grand-Prix in Silverstone. Nur kurze Zeit später tauchten Fotos auf, die das Paar in einem Privatklub zeigten: Dort machten sie es sich gemütlich und wirkten sehr vertraut. Damit wurde die Romanze der beiden bestätigt – und bekam kurz danach auch den Segen von Alisons Mutter Vivian. "Ich weiß nicht genau, wie sie sich kennengelernt haben, aber ich habe kein Problem damit. Wenn sie glücklich ist, sind wir auch glücklich", erklärte sie gegenüber MailOnline.

Für den 51-Jährigen war die Liebe zu Alison der Beginn eines neuen Kapitels. Denn Damian verlor im April 2021 seine Frau Helen McCrory (✝52) an Brustkrebs. Die Nachricht ihres Todes teilte der "Homeland"-Darsteller via X: "Schweren Herzens gebe ich hiermit bekannt, dass die wunderschöne und starke Frau, die Helen McCrory ist, nach einem harten Kampf gegen den Krebs friedlich zu Hause verstorben ist", schrieb er und fügte hinzu: "Sie starb, wie sie auch lebte: furchtlos."

MEGA Alison Mosshart und Damian Lewis im August 2022 in New York

Getty Images Damian Lewis und seine Frau Helen McCrory

