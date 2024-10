Schauspieler Damian Lewis drückt noch mal die Schulbank

Hollywood-Star Damian Lewis (53) hat zugegeben, dass er eine große Entscheidung in seiner Karriere bereut. Und zwar ist es die, nicht an die Universität gegangen zu sein. Im Podcast "Guest on Dish" mit Nick Grimshaw (40) und Angela Hartnett erzählte der 53-Jährige am Mittwoch, dass er sich während seiner Schulzeit zwischen Schauspiel und Sport hin- und hergerissen fühlte. Mit 16 Jahren beschloss er jedoch, Schauspieler zu werden und verzichtete darauf, ein Studium zu beginnen.

Damian besuchte stattdessen die Guildhall School of Music & Drama in London, weil er "einfach weitermachen wollte", wie er im Gespräch erklärte. Nach seinem Abschluss wurde er ungeduldig und dachte, dass die Universität "nicht schnell genug vorankommt" für ihn. "Ab und zu fühle ich einen Stich des Bedauerns und denke, vielleicht hätte ich drei Jahre an der Universität verbringen sollen", gab er zu. Dennoch ist er insgesamt zufrieden mit seiner Entscheidung und verriet: "Ich mache jetzt mehrere Kurse an der Open University."

Damian startete seine Karriere 1995 mit der Royal Shakespeare Company, wo er die Hauptrolle in Henrik Ibsens "Der kleine Eyolf" übernahm. Anschließend trat er in Jonathan Kents Inszenierung von "Hamlet" auf, die Steven Spielberg sah und von Damians Talent beeindruckt war. Dies führte 2001 zu seiner Besetzung in "Band of Brothers", wo Damian als Major Richard Winters auftrat und für diese Rolle eine Golden-Globe-Nominierung erhielt. Zwischen 2011 und 2013 spielte er in der Serie Homeland die Rolle des Gunnery Sergeant Nicholas Brody. Für seine Leistung erhielt er 2012 seinen ersten Primetime Emmy Award und gewann außerdem einen Golden Globe Award. Trotz seiner beeindruckenden Karriere legt Damian aber offensichtlich großen Wert darauf, sich persönlich weiterzuentwickeln und neuen Interessen nachzugehen.

Mark Sagliocco/Getty Images Damian Lewis bei einem Event in New York

Getty Images Damian Lewis auf einem Event in New York

