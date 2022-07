Bestätigt: Damian Lewis und Alison Mosshart sind ein Paar!

Er ist bereit für eine neue Liebe. Im April vergangenen Jahres ist die beliebte Schauspielerin Helen McCrory (✝52) an Brustkrebs verstorben. Die Britin hinterließ zwei Söhne und Ehemann Damian Lewis (51). Ein Jahr nach dem Tod seiner Frau scheint der 51-Jährige wieder verliebt zu sein, denn er wurde immer häufiger mit der Sängerin Alison Mosshart gesichtet. Jetzt ist es offiziell: Sie ist die neue Frau an seiner Seite!

Mirror liegen jetzt neue Bilder vor, die das Paar sehr vertraut zeigen. Demnach scheinen Damian und Alison ihre Romanze bestätigt zu haben, als sie es sich auf einer Sommerparty in einem Privatklub gemütlich machten. Die Sängerin und der Homeland-Schauspieler lächelten verliebt in die Kamera und machten kein Geheimnis aus ihrer Beziehung.

Bereits in den vergangenen Wochen wurden die zwei immer häufiger bei verschiedenen Anlässen fotografiert – auch da wirkten sie entspannt und sehr verliebt. Zuletzt wurden Alison und Damian in London und beim britischen Formel-1-Grand-Prix in Silverstone zusammen gesichtet.

Getty Images Helen McCrory und Damian Lewis, Januar 2016 in Santa Monica

Getty Images Damian Lewis im Juli 2019

ActionPress Damian Lewis und Alison Mosshart, Juni 2022

