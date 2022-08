Trennungsgerüchte: Tanzt Emily Ratajkowski den Frust weg?

Da hilft nur ein Tänzchen! Emily Ratajkowski (31) macht gerade eine schwere Zeit durch: Seit Monaten häufen sich die Trennungsgerüchte um sie und ihren Ehemann Sebastian Bear-McClard (35). Der Filmproduzent soll dem Model fremdgegangen sein, weshalb es einen Schlussstrich unter die vier Jahre lange Beziehung gezogen habe. Bisher haben die Eltern eines Sohnes die Gerüchte weder bestätigt noch dementiert. Emily scheint sich ihren Frust jetzt aber von der Seele zu tanzen!

Auf TikTok teilte sie ein Video, in dem sie mit einer Freundin so richtig abrockt: Zu dem Song "Hard Times" (zu Deutsch: "Harte Zeiten") von Paramore schwingen die beiden darin auf einem New Yorker Bürgersteig die Hüften. "Und ich weiß immer noch nicht, wie ich überhaupt überlebe (harte Zeiten, harte Zeiten). Und ich muss den Tiefpunkt erreichen", heißt es unter anderem in dem Lied von 2017. Emily wirkt in dem Clip zwar fröhlich – der Songtext wird in diesen Zeiten aber sicher eine besondere Bedeutung für sie haben.

Vielleicht ist Emily aber auch so guter Stimmung, weil sie die schwierigen Zeiten längst überwunden hat: Der Schauspielerin wird schon eine neue Liaison angedichtet. Sie soll sich schon öfter mit Brad Pitt (58) getroffen haben und auch schon romantische Dinner mit ihm verbracht haben.

Emily Ratajkowski und Sebastian Bear-McClard, September 2019

Emily Ratajkowski im Juni 2022 in Mailand

Emily Ratajkowski, Model

